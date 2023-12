MACERATA - Le Marche musicali non finiscono di stupire e tra le “nuove leve” del suono made in Marche c’è The Cosmic Gospel. È uscito recentemente su tutte le principali piattaforme e store digitali il singolo “It’s Forever Midnight” che anticipa il debutto “Cosmic Songs For Reptiles In Love” previsto per il 15 dicembre in cd e digitale dall’etichetta jesina Bloody Sound.

A supporto del singolo anche un video musicale, realizzato dal graphic designer marchigiano Paolo Tasso con la tecnica dell’animazione 3D. Dietro il nome The Cosmic Gospel si nasconde il maceratese di origine peruviana Gabriel Medina, attivo da anni in varie formazioni della zona (Hapnea e Bruxa tra le altre).

Le tematiche

Il disco, così come il singolo, unisce tematiche psych-rock con quello che gli esperti di settore definisco “Lofi”, ovvero una produzione musicale in cui gli elementi considerati imperfezioni sono udibili, alcune volte come scelta estetica deliberata. Il progetto di Medina The Cosmic Gospel (nome ispirato dalla serie animata “The Midnight Gospel”) è un trip sonoro senza destinazione, un vero e proprio viaggio di batterie distorte, synth, fuzz, amore, melodie psichedeliche e disperazione. Per spiegare alcune delle canzoni contenute nel disco, Medina parte analizzando il singolo che nasconde una storia decisamente particolare. «“It’s forever midnight” è anche la traccia che apre l’album ed è una delle più frenetiche ed apparentemente allegre della tracklist. In realtà nasconde una storia che ha come protagonista il vecchio Mr. Goose: un personaggio decisamente controverso che attraverso la sua finestra osserva le ragazze cercando di attirarle dentro la sua casa degli orrori».

La passione

La passione per Medina, 29 anni, nasce sin da piccolissimo per “colpa” dei genitori, anche loro musicisti. «Quando erano in Perù mio padre e mia madre suonavano in una band – racconta il giovane musicista – e quando era incinta di me ancora si esibiva di fronte ad un pubblico, quindi possiamo dire che con la musica sono cresciuto a livello embrionale. Mio padre poi è stato il mio primo e unico insegnante di musica, l’ho visto suonare da piccolo e da lì in poi non mi sono più fermato studiando da autodidatta». Tra le tracce anche una interamente strumentale chiamata “Wrath and Ghosts”, descritta così da Medina. «Si tratta dell’unico brano strumentale del disco, ma è come una continuazione della traccia precedente intitolata “The demon whispers”, in cui il protagonista della canzone non comunica più in un linguaggio umanamente comprensibile, ma solo attraverso suoni dolci di disperazione o forse liberazione».

L’album

L’album verrà presentato dal vivo nel release party di sabato 27 gennaio al circolo Acri “La Serra” di Recanati, un modo per festeggiare insieme al proprio pubblico l’uscita di “Cosmic songs for reptiles in love”. La formazione che già ha debuttato poco tempo fa in sede live dei The Cosmic Gospel è costituita da Gabriel alla chitarra, voce e sequenze, Paolo Tasso alla batteria e Giorgio Baioni al basso.