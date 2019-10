Macerata, arriva “Dall’Alto” al Lauro Rossi un bel mix di circo, musica e teatro

MACERATA - Oggi, lunedì 21 ottobre, in un doppio appuntamento alle 10 (riservato alle scuole) e alle 15 (destinato a tutto il pubblico), “Appassionata” porta al Lauro Rossi di Macerata “Dall’Alto”, un mix spettacolare e coinvolgente di circo contemporaneo, musica e teatro.



Prodotto da Quattrox4 – Milano Musica con musiche originali di Riccardo Nova per la regia di Giacomo Costantini del Circo El Grito, “Dall’Alto” è un omaggio al teatro di Samuel Beckett ed è liberamente ispirato ad “Atto senza parole I”. In questa pièce innovativa di acrobazie a ritmo di musica che ha entusiasmato pubblico e critica, la scena è abitata da percussionisti, acrobati e danzatori, suoni di gong, tamburi di legno e percussioni ad acqua, e le azioni del protagonista P. sono condizionate da “consonanti percussive” cui non sa sottrarsi. Corda aerea, palline di giocoleria e scala di equilibrio diventano un modo per controllare lo spazio, per ri-costruire il cinismo e l’ironia del teatro beckettiano.

“Dall’Alto. Prova ancora. Cadi Ancora. Cadi meglio” va in scena a Macerata dopo aver registrato nel 2018 un doppio sold-out al Festival Milano Musica, dove tornerà a novembre, e prima del prossimo Romaeuropa Festival. Le coreografie sono di Roberto Olivan, il cast di attori è composto da Caterina Boschetti, Giulio Lanfranco, Clara Storti, Simon Wiborn; la parte musicale è affidata a Pino Basile, Simone Beneventi, Lorenzo Colombo; il progetto luci è di Flavio Cortese, i costumi di Beatrice Giannini. Biglietto unico 5 euro. Info: 0733230735. Oggi è attivo il botteghino del Teatro Lauro Rossi un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA