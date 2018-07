Capossela allo Sferisterio insieme all'orchestra Filarmonica Arturo Toscanini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Questa sera all’Arena Sferisterio arriva la musica di Vinicio Capossela, insieme all’orchestra “Filarmonica Arturo Toscanini”, per il suo solo tour musicale dal vivo “Nell’Orcaestra”, che si svolge nei luoghi e nei teatri più suggestivi d’Italia. La serata di Macerata è il quarto appuntamento della tournée, che dalle 21 inonderà l’Arena con la molteplicità timbrica e la complessità dei brani dell’istrionico artista, vincitore del premio Tenco 2017. È un gradito ritorno per gli appassionati, Capossela era stato allo Sferisterio tre anni fa, tra gli ospiti delle serate finali di Musicultura ed aveva già incantato Macerata con “Ovunque Proteggi” e altri brani. Tra marinai, profeti immaginari e balene metaforiche, per gli spettatori inizierà un viaggio musicale dai toni sontuosi, all’interno delle storie narrate dalle sue canzoni più note. La musica di Vinicio Capossela ha sempre avuto organici strumentali inconsueti e partiture che hanno beneficiato di grandi penne dell’arrangiamento orchestrale. Il repertorio, la varietà timbrica e la complessità armonica si prestano a una scrittura ampliata per orchestra sinfonica, ed è quanto si sperimenta in questo concerto con la Filarmonica Arturo Toscanini arrangiata e diretta da Stefano Nanni, da molti anni stretto collaboratore del cantautore. Ha detto lo stesso Capossela nel presentare il tour: «È una gioia poter mettere a balia le canzoni nelle stanze timbriche di un corpo orchestrale. Abitare tra i fagotti, le viole, le percussioni sinfoniche. Che esperienza di meraviglia. Sarà un poco come avvicinarsi al bosco di Pierino e il Lupo, e addentrarsi nel fiabesco, un modo, senza altra teatralità che non sia la musica, di realizzare la sospensione dell’incredulità». Una deviazione dal percorso standar dei concerti dell’artista, questa serata è il solo appuntamento dal vivo estivo, che vede Capossela protagonista in Italia.