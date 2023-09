MACERATA - Quattro giorni con più di settanta appuntamenti disseminati nei contenitori e nelle piazze del centro storico per la prima edizione del Macerata Humanities Festival (27-30 settembre), al cui interno troveranno spazio la Fiera dell’editoria universitaria booksUP (27-29 ottobre) e la Notte Europea dei ricercatori (29 settembre). Tre eventi che messi assieme faranno del capoluogo maceratese il punto di riferimento degli atenei italiani. Organizzazione a cura dell’Università di Macerata con il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Macerata, grazie al contributo di Bper Banca, Simonelli Group e Cucine Lube.



Il tema



Tema di questa prima edizione è “La comunità che cresce” con una serie di talk e incontri con autori e importanti protagonisti del mondo della cultura, mostre, laboratori, aperitivi tematici, installazioni digitali interattive, teatro, concerti tutti ad ingresso gratuito. Numerosi i protagonisti per altrettanti momenti di dialogo, riflessione, approfondimento. Tra questi la scrittrice Silvia Ballestra, candidata al Premio Strega 2023, che il 27 aprirà il festival raccontando la figura di Joyce Lussu, partigiana, poetessa, traduttrice, scrittrice, mentre giovedì ci sarà John Hooper, giornalista e scrittore britannico, corrispondente dall’Italia per “The Economist”. Sabato pomeriggio si vira nel virtuale con Marco Filograsso, in arte Savyultras90, gamer e streamer professionista, per capire insieme la comunità dei giochi online.



Gli spettacoli



Ogni sera andrà in scena uno spettacolo nei contenitori dei teatri della Filarmonica e Lauro Rossi. Domani, mercoledì 27, toccherà a Cesare Catà, filosofo e performer salire sul palco per dialogare con il rettore John McCourt nella sua veste di docente di letteratura. Giovedì 28 ecco il concerto degli Utah, giovane gruppo marchigiano vincitore del premio del pubblico durante le audizioni di Musicultura. Venerdì, in conclusione anche della Notte dei Ricercatori, arriva a Macerata Serena Dandini: la nota conduttrice, scrittrice e autrice televisiva dialogherà sulle questioni di genere nell’orizzonte della comunità, non solo universitaria. Si chiude sabato 30 con un concerto a cura di Appassionata: protagonista il Quartetto Goldberg, vincitori del premio Piero Farulli al 42° Premio Abbiati. Formato da Jingzhi Zhang e Giacomo Lucato al violino, Matilde Simionato alla viola e Martino Simionato al violoncello, rappresenta una delle formazioni di punta del panorama cameristico nazionale.



Venerdì, 29 settembre, irrompe la Notte Europea dei Ricercatori arrivata al sesto anno: ci sarà la possibilità di confrontarsi con l’Intelligenza Artificiale guidati da un visual designer per creare la migliore immagine che rappresenti UniMc o partecipare a un quiz a premi basato sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale come ChatGpt. Nell’ambito del Macerata Humanities Festival nasce anche la fiera dedicata all’editoria universitaria “books UP! I libri delle University Press”, che si svolgerà nella Sala Sbriccoli di Palazzo del Mutilato domani e giovedì con la presenza di 14 case editrici universitarie ed incontri a tema con ospiti Vittorio Emanuele Parsi e Gianna Fregonara.