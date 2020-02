Luca Ward, il dolore segreto a Vieni da me: «Ho perso un figlio». Caterina Balivo si commuove

Luca Ward , il dolore segreto a Vieni da me : «Ho perso un figlio». Caterina Balivo commossa. Oggi, l'attore e doppiatore romano è stato ospite del salotto di Rai, dove si è raccontato tra carriera e vita privata. Luca Ward - che è sposato con l'attrice Giada Desideri, con cui ha due figli - ha parlato poi di un momento molto difficile della sua vita.

Ecco le sue parole: «C'era anche un terzo (figlio) che però purtroppo non è andato in porto, dopo Luna, si sarebbe chiamato Leone. Quando mi ha detto che era incinta mi è preso un colpo perché comincio a fare i conti con l’età, non sono più un ragazzino, è successo 3-4 anni fa. Lei ho visto che non ci era rimasta proprio bene, ho detto ‘Oddio un altro?’ Perché sì ci pensi, poi però riflettendoci ho detto ‘Ma sì io vengo da una famiglia numerosa, ma qual è il problema? Poi alla fine i figli portano anche fortuna. Poi però purtroppo dopo poche settimane è andato via».

Luca Ward ha anche un'altra figlia, Guendalina, nata nel 1982 dall’amore con la doppiatrice Claudia Razzi, con cui è stato sposato 25 anni.

