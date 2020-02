La mamma di Morgan telefona a Caterina Balivo: «Ecco perché si è comportato così». I fan: «È da curare»

​Morgan, la mamma telefona a Caterina Balivo: «Ecco perché si è comportato così».

Caterina Balivo ha dedicato la prima puntata della settimana di Vieni da Me al Festival di Sanremo, con ampio spazio per ripercorrere le tappe della squalifica di Morgan e Bugo dalla gara dei campioni dopo l'esecuzione di "Sincero" eseguita con le parole cambiate da Morgan all'insaputa del partner.

Inaspettata, sul finire della puntata, la telefonata della mamma di Morgan che in diretta ha provato a difendere il figlio. La signora Luciana Castoldi - con la voce chiaramente provata - si è schierata dalla parte del suo Marco. Nel poco tempo a disposizione, ha spiegato che «lui è buono, tutto quello che ha fatto lo ha sempre fatto per amore della musica. Ha fatto degli errori, ma perché è stato messo in condizione di farli». Per questioni di tempo, Caterina Balivo è stata costretta a concludere la telefonata che è rimasta comunque su toni molto garbati.

La telefonata ha suscitato la reazione del web, che ha provato a comprendere l'amore incondizionato di una mamma per suo figlio senza, però, giustificare il suo atteggiamento.

