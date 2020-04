Su Linea Verde la Musicamdo Jazz Orchestra per solidarietà

MACERATA - Ventidue musicisti, ventidue case, una sola melodia per infondere forza e speranza in un territorio già duramente colpito dal terremoto del 2016 e ora alle prese con l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il gesto voluto da Musicamdo e dalla sua orchestra ha suscitato subito l’interesse del programma di Rai Uno Linea Verde, che sceglie proprio la Musicamdo Jazz Orchestra per aprire la puntata delle ore 12.20 di domenica 26 aprile.



Sulle note di “Shiny Stockings” brano di Frank Foster, arrangiato da Sammy Nestico e suonato dalla big band di Count Basie, la big band di 22 elementi, nata subito dopo il terremoto del 2016 sotto l’egida dell’Associazione Musicamdo, si fa interprete di un sentire comune, quello che anela il ritorno alla vita.



Il progetto è piaciuto subito agli autori di Linea Verde, ad Angelo Mellone, capostruttura di Rai Uno da sempre vicino alle problematiche del territorio e al regista Rai e documentarista Daniele Carminati, che hanno scelto di aprire la puntata con il video della Musicamdo Jazz Orchestra, edito e masterizzato dal trombettista Pietro Murri e dal pianista Pierfrancesco Ceregioli, che vede ogni musicista interpretare il brano nell’intimità della propria casa per poi unire magicamente le singole parti a comporre l’intera composizione. Una melodia suonata con passione e forza dalla big band che testimonia la grande voglia di ricominciare e ripartire ancora una volta.



Musicamdo ha dato il compito alla sua big band, sin dalla sua nascita, di rendere la musica strumento utile a instillare fiducia e unione nelle popolazioni colpite dal sisma, collante di socialità, risposta proattiva alla terribile situazione. Proprio per la vocazione con la quale è nata, la big band maceratese non ha potuto esimersi dal tornare sul campo anche in questo momento che vede il mondo intero alle prese con una delle più temibili pandemie della storia globale, quella da Covid-19. Ancor più, la Musicamdo Jazz Orchestra ha sentito forte l’esigenza di suonare per il territorio maceratese, dove i postumi della devastazione del terremoto sono ancora bene presenti e visibili e dove a una emergenza ne è subito seguita un’altra senza soluzione di continuità. Da questa iniziativa si è subito generata una raccolta fondi, promossa da Musicamdo a partire da oggi sulla piattaforma www.gofundme.com e intitolata “Musicamdo Jazz for families”. L’iniziativa è rivolta ad aiutare i territori dei Comuni di Camerino, Macerata e Tolentino e le famiglie in difficoltà, che a distanza di quattro anni dal terremoto vivono ancora in gravi difficoltà ulteriormente aggravate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. I fondi andranno a incrementare quanto raccolto dai singoli Comuni per sostenere le spese alimentari e di prima necessità delle famiglie in difficoltà. Info: Musicamdo Jazz For Families www.gofundme.com IBAN: IT98H0311168830000000004393. © RIPRODUZIONE RISERVATA