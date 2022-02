La Rappresentante di Lista all'Eurovision? «Ci candidiamo per San Marino o il Vaticano»

La Rappresentante di Lista ha portato a Sanremo 2022 un vero e proprio tormentone. La canzone "Ciao Ciao" si sente ovunque e il duo sogna ancora l’Eurovision Song Contest. Alla manifestazione ci andranno di diritto Mahmood e Blanco, in quanto vincitori del festival, ma difficile rinunciare a questa grande opportunità. Da qui la proposta di candidarsi per San Marino o addirittura per il Vaticano.

La Rappresentante di Lista e la candidatura all'Eurovision

La candidatura per San Marino non è impossibile: il più piccolo Stato al mondo partecipa alla competizione dal 2008 e fa ricadere la scelta del proprio campione sulla giuria del concorso canoro "Una voce per San Marino", il festival organizzato da San Marino RTV. Per adesso il miglior piazzamento è stato raggiunto nel 2019, ma con La Rappresentante, finita al settimo posto della classifica finale di Sanremo, le possibilità di vincere sarebbero più alte.

ieri @Pontifex_it a #CTCF ha detto qualcosa su Ciao Ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean... #esc — la Rappresentante di Lista (@LRDLofficial) February 7, 2022

Il gruppo ha iniziato a scherzare su una possibile partecipazione all’Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino su Telegram: «Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo». E poi l'ultimo tweet ha aperto le strade anche al Vaticano, che però non partecipa alla gara: «Ieri il Papa a Che tempo che fa ha detto qualcosa su Ciao ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean…».

