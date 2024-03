Kate Moss, chi è la sosia Denise Ohnona: la modella che hanno scambiato per lei alle sfilate di Parigi

La somiglianza è davvero impressionante: stessi occhi da gatta, stessi capelli biondi spettinati, stesso corpo esile. Così, quando si è presentata in passerella con quella falcata sicura, al primo sguardo, tutti i presenti alla sfilata Marine Serre a Parigi hanno pensato: quella è Kate Moss? E invece no: si chiama Denise Ohnona ed è la sosia ‘professionista’ della top britannica. Il brand stesso ha voluto giocare sulla somiglianza instillando il dubbio in chi guardava: è Kate Moss o no?

Chi è

Il 4 marzo la casa di moda Marine Serre – famosa per le stampe a forma di luna che rendono inconfondibili body e tutine – ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-25 alla Paris Fashion Week. Accanto a top model del calibro di Maggie Maurer e Winnie Harlow ha sfilato anche Denise Ohnona, che ha costruito una carriera come sosia di Kate Moss. Su Instagram la trovate come @iamnotkatemoss (giustamente) e il suo profilo è pieno di foto in cui imita – nello stile e nelle pose – la top model.

Il lavoro da sosia

Denise ha 43 anni ed è mamma di due bambini, vive in un piccolo paese del Lancashire, Ormskirk. In un’intervista a W ha raccontato di essere stata scambiata per Kate Moss per tutta la vita – perfino in una piccola comunità dove tutti si conoscono – ma di aver pensato di farne un mestiere solo con l’avvicinarsi dei 40 anni: non lavorava dalla nascita della seconda figlia e non aveva intenzione di tornare al suo vecchio impiego nelle telecomunicazioni. Così, ha deciso di buttarsi: “Pensavo: perché mai qualcuno dovrebbe volere un sosia? Vorranno solo l’originale. Non sapevo nemmeno che esistesse un mercato per questo. Quando mi sono lasciata coinvolgere in questo mondo dei sosia, ho capito che la gente ne va matta. Lo trovano divertente e la confusione attira più pubblicità su qualunque cosa stiano cercando di ottenere”. Così si è trovata un agente. Oggi la chiamano spesso agli eventi, alla feste e, da qualche anno, anche in passerella.