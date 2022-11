Julie Powell, è morta la scrittrice che cambiò la sua vita con la cucina (e autrice del film Julie&Julia)

Stroncata a 49 anni da un arresto caridaco, così è morta Julie Powell, la donna diventata famosa grazie a un blog in cui ha raccontato il suo modo di sfuggire alla noia di un lavoro in un call center. La Powell decise di cucinare ogni giorno una ricetta diversa tra quelle pubblicate su un vecchio libro del 1961 chiamato "Mastering the Art of French Cooking", di Julia Child.

Il film con Maryl Streep

Fu un successo: in breve divenne una star del web e il suo libro "Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen" un bestseller. Ma anche l'autrice del libro aveva alle spalle una storia straordinaria: era una ex spia poi passata alla cucina. Il soggetto ideale per un film, ed infatti le gesta delle due cuoche hanno preso vita sul grande schermo nel film Julie&Julia interpretato da Meryl Streep.

La causa della morte

Ad annunciare la morte di Julie Powell è stato il marito Eric, che al New York Times ha spiegato le cause del decesso avvenuto mercoledì 26 ottobre nella loro casa di New York: la scrittrice è stata colpita da un infarto. Julie lascia suo marito Eric, suo fratello Jordan e i suoi genitori John e Kay Foster.