Jimmy Buffett è morto per un raro tumore alla pelle, il cantante di Margaritaville aveva 76 anni

Jimmy Buffett è morto per un raro tumore alla pelle. Lo riferiscono i media americani. Il cantante di Margaritaville è deceduto a 76 anni nella sua casa di Sag Harbor, non lontano dalla città di New York. In particolare Buffett aveva combattuto per quattro anni con un carcinoma a cellule di Merkel (Mcc), un tumore aggressivo della pelle, ad alto rischio di recidive e di diffusione (metastasi) in tutto il corpo. Si tratta di una malattia 30 volte più rara del melanoma ed è fatale in circa 1 su 3 pazienti.

Chi era

Originario del Mississippi e soprannominato il “sindaco di Margaritaville”, il cantante ha inciso una trentina di album nel corso della sua carriera, mescolando sonorità country, folk e caraibiche e sviluppando con successo catene di hotel, ristoranti e negozi, capitalizzando sulla sua immagine da 'beach bum', ovvero un mezzo vagabondo sempre rilassato tra spiaggia, surf e cocktail. Ha anche a pubblicato libri bestseller, ha recitato nel cinema o in televisione e persino sui palcoscenici di Broadway, con il suo musical 'Escape to Margaritavillè.

Elton John: «Artista unico»

«Questa è una notizia molto triste, un uomo adorabile se n'è andato troppo presto», ha reagito su Instagram Elton John, «Jimmy Buffett era un artista unico e prezioso».