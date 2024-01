Jessica Morlacchi irriconoscibile a "La volta buona", lei ammette: «Ho fatto un passaggetto dal chirurgo»

Jessica Morlacchi torna in tv, ospite di Caterina Balivo a "La volta buona". La cantante, che recentemente ha partecipato a "Tale e Quale show", ha scherzato sul suo aspetto fisico insieme alla conduttrice. «Spieghiamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’. Ho fatto un passaggeetto dal chirurgo», ha detto Morlacchi, scatenando gli applausi e le risate del pubblico e della conduttrice.

Chi è Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è una cantante e personaggio televisivo. Nata a Roma nel 1987, ha cominciato la carriera musicale con la band Gazosa, della quale era la voce. Con lo scioglimento ha continuato come solista. Nel 2022 è finita alle cronache per il caso di Memo Remigi, che l'avrebbe palpata durante il programma "Oggi è un altro giorno". Non è nota la sua situazione sentimentale. Nel 2021 aveva presentato al pubblico il fidanzato Davide, ma i due non starebbero più insieme.