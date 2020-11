Jason Derulo, il nuovo singolo "Love not war (the Tampa beat)" in radio dal 4 dicembre

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 4 dicembre “Love not war (the Tampa beat)” (Robots + Humans/Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo della superstar multi-platino Jason Derulo insieme al giovane produttore Nuka. Il brano è già una hit social con più di 23 milioni di video e 200 miliardi di riproduzioni su TikTok.

Con 40 milioni di follower su TikTok e ben 113 milioni in totale, Jason Derulo è l’artista con il maggior seguito sulle piattaforme social. L’immediato e coinvolgente beat di Nuka ha catturato subito la sua attenzione, così, nonostante le miglia che li separavano, i due artisti sono riusciti a collaborare per la pubblicazione di “Love Not War (The Tampa Beat)”. È online anche il video ufficiale del brano, che vede Jason Derulo corteggiare la sua dolce metà e ballare la famosa coreografia virale nata per il beat originale di Nuka.

“Love Not War (The Tampa Beat)” segue la pubblicazione della hit globale da più di mezzo miliardo di stream “Savage Love (Laxed – Siren Beat)”, certificata doppio platino (FIMI/Gfk), e che ha raggiunto la Top 5 dell’airplay radiofonico in Italia, la #1 dell’airplay radiofonico in Europa, la #1 della classifica globale di Spotify e di quella di Shazam, e la Top 10 della classifica di vendita FIMI/GFK.

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA