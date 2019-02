Isola dei Famosi, bufera su Grecia Colmenares: ecco cosa sta accadendo

di Emiliana Costa

L' Isola dei Famosi 2019 è iniziata da pochi giorni e già arrivano le prime indiscrezioni sui nuovi naufraghi. Ora, nell'occhio del ciclone ci sarebbe finita Grecia Colmenares, l'attrice di telenovelas che negli anni 80-90 raggiunse un successo planetario con i personaggi di Topazio e Manuela. L'interprete venezuelana è finita nel mirino del gossip dopo le parole del figlio Gianfranco, che in un'intervista a Grand Hotel avrebbe affermato: «Mi ha abbandonato».Come riporta il sito Il Giornale, che riprende l'intervista, ecco le parole del figlio di Grecia: «Mia madre se ne è andata proprio quando avevo più bisogno di lei ma non le serbo rancore. All'inizio mamma preferiva occuparsi di me in prima persona, quando avevo tre mesi le fu offerto di girare una telenovela e pur di non lasciarmi con una baby sitter convinse il regista a scritturarmi».Ma i guai sarebbero cominciati dopo il divorizio dal marito Marcelo Pelegri. Entrambi i genitori avrebbero promesso a Gianfranco di rimanergli vicino, ma le cose sarebbero andate diversamente. «Mio padre - avrebbe continuato il figlio - mantenne la parola, mia mamma no. Mia madre si rifece viva solo quando diventai maggiorenne e mi iscrissi all’università della Florida. Oggi i nostri rapporti sono idilliaci a mamma è impossibile tenere il muso, basta un suo sorriso per illuminarmi la giornata».