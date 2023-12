Hugh Grant, lo sfogo dopo Wonka: «Odio fare i film, ma ho molti figli e ho bisogno di soldi»

Si avvicina l'uscita del tanto atteso Wonka, film di Paul King con protagonista Thimotée Chalamet nei panni di Willy Wonka, e Hugh Grant come Umpa Lumpa. Il remake del cult uscirà nelle sale italiane il 14 dicembre.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Londra la prima globale della pellicola e gli attori hanno potuto esprimere le loro opinioni a riguardo.

Le parole di Hugh Grant

Hugh Grant, famoso per il suo tagliente sarcasmo, ha ammesso la sua esperienza nei panni di Umpa Lumpa è stato come indossare una corona di spine e che le tecnologie impiegate nella produzione del film, per fare in modo che la sua altezza risutasse ridotta, hanno reso il lavoro ancora meno piacevole.

Ha dichiarato: «Era come una corona di spine, molto scomoda.

Ho fatto un gran chiasso a riguardo. Non avrei potuto odiare di più l’intero processo. Onestamente, quello che ho fatto con il mio corpo era terribile, ed è stato tutto sostituito con un’animazione. La sequenza di danza dovrebbe essere divertente, ma è stata realizzata dall’animatore.Con la CGI oggi è tutto molto confuso, non si capisce cosa stia succedendo… Odio un po’ fare i film, ma ho molti figli e ho bisogno di soldi.», affermazione curiosa detto da uno che ha 5 figli e un patrimonio di 150 milioni di dollari.