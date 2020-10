Grande Fratello Vip,Tommaso Zorzi a rischio squalifica. Televoto annullato? Cosa sta succedendo. A poche ore dall'inizio della settima puntata le carte in tavola potrebbero cambiare ancora una volta.

Non c'è pace nella casa del Grande Fratello Vip, a poche ore dall'inizio della settima puntata, Tommaso Zorzi ha aperto la porta rossa minacciando di voler andare via.

Tommaso Zorzi da diversi giorni lamenta dei dolori causati da un problema di emorroidi che non lo lasciano in pace, stando a quanto dice l'influencer da giorni ha chiesto al Grande Fratello di avere altre medicine senza però grandi risultati, per questo motivo ha deciso di farsi ascoltare aprendo la porta rossa.

Tutti gli inquilini della casa, con in testa Francesco Oppini, sono corsi da lui cercando di convincerlo a rientrare, perchè da regolamento quella porta non può essere aperta, pena la squalifica.

Tommaso Zorzi è in nomination con Adua, Franceska e Andrea, questo suo colpo di testa causerà l'ennessimo annullamento al televoto? Quali provvedimenti verranno presi?

