Grande Fratello Vip, Telemaco il fidanzato di Guenda Goria: «Fragilità e cadute di stile. Non è pronta per il reality»

Guenda Goria al Grande Fratello Vip ha parlato del suo fidanzato Telemaco Dell’Aquila. A dire la sua ora è arrivato proprio il misterioso compagno di Guenda, che a proposito della sua avventura nel reality fa sapere: “Fragilità e cadute di stile. Non è pronta ad affrontare un’avventura del genere”.

Telemaco ha parlato anche del suo legame con la ex Olga: “Io tecnicamente – ha fatto sapere a “Novella2000” - sono sposato con Olga, ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione. Non viviamo nemmeno più insieme. Ho conosciuto Guenda Goria a un aperitivo il 18 dicembre 2019. L’ho ritrovata a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. Sono venuto poi a trovarla a Milano, e in seguito sono tornato a Sharm. Era marzo”. I due poi hanno trascorso 5 mesi insieme: “Ha deciso di raggiungermi al Domina Coral Bay di Sharm, dove è rimasta per cinque mesi. È stato qui che abbiamo approfondito la nostra conoscenza. A giugno poi abbiamo solidificato ancora di più il nostro rapporto”.

Avevano deciso di tenere la storia segreta: “Prima di entrare nella Casa, Guenda ha parlato con lo psicologo del programma. Essendo una persona corretta, di comune accordo abbiamo deciso di non divulgare la nostra relazione. Tutto sommato non abbiamo ancora deciso di sposarci. Ci stiamo frequentando, però c’è da dire che ho un figlio di tre anni e mezzo, per cui Olga è molto protettiva ed è un po’ fumantina. Guenda lo sa, e ha compreso la situazione”.

Non la ritiene pronta per il reality: “Certo, la guardo, ma mi permetto di dire che ritengo Guenda non pronta ad affrontare un’avventura del genere, perché ho notato alcune sue fragilità e qualche caduta di stile. Ma sono certo che farà tanta strada. È una brava artista. Come si dice in questi casi: meglio incontrarla il più tardi possibile, magari da vincitrice!”.

Ultimo aggiornamento: 21:37

