GF Vip, Miriana Trevisan chiarisce le sue intenzioni dopo il bacio a Nicola Pisu. Ma lui non la pensa così

Ha fatto scalpore il bacio che Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono scambiati al Grande Fratello Vip. L'ex ragazza di Non è la Rai ha chiarito il suo punto di vista. Le effusioni avevano fatto ipotizzare la nascita di una nuova coppia, ma tra loro potrebbe esserci sono una semplice amicizia.

Grande Fratello Vip, Miriana e Nicola

Ed ecco che prima di eventuali voli pindarici Miriana tende a sottolineare che per lei era tutto un gioco, che sono solo amici e che non vorrebbe porsi problemi se sente il desiderio di abbracciarlo. Non aveva minimamente pensato ad intraprendere una relazione con un uomo così più giovane. Nicola, invece, vorrebbe conoscerla meglio, e prova a farle cambiare idea, ma l'unico effetto che ottiene è quello di lusingarla.

Grande Fratello Vip, il rifiuto di Miriana



In maniera esplicita e diretta la showgirl gli fa capire di voler dormire nel letto con Jo Squillo e trova una scusa per andarsene chiudendo l'imbarazzante conversazione: «Non te la prendere se non ti abbraccio, non è perché ti rifiuto come persona, anzi, ma io per ora non me la sento».

