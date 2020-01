Gf Vip 2020, Cristina Plevani contro Salvo Veneziano: «Non cambierà mai, pensa ad aumentare i follower per guadagnare»

Grande Fratello Vip 2020, Cristina Plevani contro Salvo Veneziano. E’ andato in onda il Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini e per l’occasione hanno fatto il loro rientro nella casa di Cinecittà vecchie glorie della prima edizione come Salvo Veneziano e Sergio Volpini. La cosa non è piaciuta ad alcuni ex coinquilini, come la vincitrice della prima edizione del reality Cristina Plevani.

Dal suo account Twitter infatti Cristina ha fatto diversi commenti sulla trasmissione e i concorrenti, in particolar soffermandosi appunto su Salvo: “Salvo non cambierà mai – ha scritto sul social - pensa ai followers di instagram, a quanto potranno aumentare per poi guadagnare”.

Una stoccatina anche per Wanda Nara e Pupo: “Gli opinionisti si vede che non hanno mai visto il programma. Non sanno cosa dire, quando intervenire e come intervenire”.

Le fa eco un’altra reclusa della prima edizione Roberta Beta, che sottolinea: “Dopo aver vomitato per anni sul@GF ora sono li tutti in fila per entrare nella CAAAASAAAA! Assurdo! E a noi 9 non ci chiamano mai a fare gli opinionisti... vabbè 8 perché Rocco ormai viaggia su altri pianeti. Mah!”

Ultimo aggiornamento: 18:11

