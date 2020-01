Grande Fratello Vip 2020, Cristiano Malgioglio “velenoso” con Pupo e Wanda Nara: «Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone»

Certo si devono ancor scaldare e adattare al ruolo, ma l’operato dell’accoppiata formata da Wanda Nara e Pupo nella prima diretta del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini, non è stata proprio scoppiettante e la cosa è stata sottolineata anche da Cristiano Malgioglio.

Dopo Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality (ancora solo in salsa nip) che ha gelato la partecipazione con un “Gli opinionisti si vede che non hanno mai visto il programma. Non sanno cosa dire, quando intervenire e come intervenire”, arriva anche Malgioglio che in tema GF ha qualcosa d dire visto che è stato concorrente e appunto opinionista.

Dopo essersi scusato con i follower su Twitter che lo volevano vedere sul pisolo schermo assieme a Signorini con un “Grazie per l' affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al @GrandeFratello .Impossibile...ho gia' dato. Adesso ho @PChiambretti e poi arrivera' lei... @carmelitadurso.Pero'... mai dire mai”, ha sentenziato su Wanda e Pupo. Sul tema ha appunto scritto un ironico cinguettio: “Gli opinionisti del @GrandeFratello ? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone”. Staremo a vedere nelle prossime dirette quale sarà l’implacabile giudizio del severo Malgioglio…

