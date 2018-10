GfVip, il figlio di Jane Alexander è dalla parte della mamma: «Sono con te»

di Ida Di Grazia

Grande Fratello Vip 2018, settima puntata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia traall'interno della casa delnon è stata apprezzata dai concorrenti, dan particolare. Jane fuori dal reality ha un compagno e un figlio di 14 anni che a dispetto di ogni previsione sui social ha espresso tutto il suo sostegno alla mamma.Durante la diretta della settima puntata che abbiamo seguito su, anche Alfonso Signorini aveva chiesto a Jane Alexander: «Pensi mai a tuo figlio?» e l'attrice ha risposto senza esitazioen: «Io penso a mio figlio tutti i giorni, prima di entrare mi ha detto 'mamma sii te stessa', ed è quello che sto facendo. Lui mi capirà». Se Monte si era scagliato contro ELia "reo" di non aver rispettato una donna impegnata, Cecchi Paone in diretta non ha usato messe misure: Cecchi Paone «trovo orribile che una madre si sbaciucchi così, mi fa schifo ed ho un'altra educazione. Una persona che non risolve prima a casa con suo figlio e il suo compagno prima, non mi piace e non ci parlo». E proprio pochi minuto fasu Instagram, Damiano il figlio di Jane ha voluto esprimere tutta la sua solidarietà e il suo affetto postando una foto insieme alla mamma e commentando: «Mamma, sono con te». Caso chiuso.