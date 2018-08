Fiorello e il giallo dello show in Rai: «Tutto era pronto, trattativa saltata»

Zio Pippo #baudo #tv #Storiatv Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello) in data: Ago 20, 2018 at 6:01 PDT

Tutto era pronto per l’approdo diallacol suo nuovoma alla fine non se ne fa niente, trattativa saltata. Da tempo si attendeva un ritorno del conduttore sul piccolo schermo in Rai ma a causa di alcuni disguidi il sogno dei telespettatori non potrà essere esaudito.Tra i problemi, sembra, la location scelta da Fiorello, un tendone all’aperto poco amato da casa Rai e altri piccoli accadimenti che hanno fermato la trattativa sul finire. Quello che è certo è che per ora Fiorello non tornerà in tv: “Clamoroso – fa sapere “Chi”, in edicola domani - Sembrava già tutto chiuso per lo show autunnale di Rosario Fiorello su Raiuno e il suo ritorno in prima serata sulla rete ammiraglia, ma Chi, in edicola da mercoledì 22 agosto, rivela che, al momento, lo spettacolo è saltato. All’inizio l’artista voleva ricreare uno studio in un tendone all’aperto, scelta non gradita alla Rai. Poi ulteriori disguidi hanno fatto precipitare il tutto. Per vedere Fiorello, quindi, in televisione bisognerà nuovamente aspettare...”.