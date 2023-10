Festival Gad, secondo appuntamento con il concorso: in scena Copenhagen della compagnia Note di Teatro

PESARO - Venerdì 20 ottobre alle 21 al Teatro Rossini prosegue il concorso del 76o Festival Nazionale d’Arte Drammatica – GAD. La compagnia Note di Teatro di Gualdo Tadino metterà in scena Copenhagen, testo attualissimo scritto da Michael Frayn che racconta l’incontro-scontro tra due luminari della scienza del Novecento quali il fisico Werner Karl Heisenberg e il suo maestro Niels Bohr, con Margrethe Nørlund Bohr, moglie di Nils, che funge da moderatrice.

Lo spettacolo ha debuttato a Londra nel 1998, al Royal National Theatre per oltre 300 repliche, per poi approdare a Broadway due anni dopo, dove si è aggiudicato tre Tony Awards. Nel 2002, ne è stato tratto un film prodotto dalla BBC e presentato dal Public Broadcasting Service (PBS) negli Stati Uniti.

La vicenda

La vicenda si svolge nel mese di settembre del 1941, quando Heisenberg e Bohr si incontrarono nella capitale danese sotto occupazione nazista. Le ragioni di quell’incontro restano ancora oggi piuttosto complesse da decifrare anche se, proprio a seguito del debutto di Londra nel 1998 e del rinnovato dibattito scientifico che ne è conseguito, il Niels Bohr Archive di Copenhagen ha reso disponibili un dossier e diversi documenti che aiutano a fare chiarezza sulla natura del misterioso incontro tra i due fisici. Il drammaturgo inglese, però, ha sapientemente cercato di immaginare alcuni possibili scenari intrecciando storia, supposizione e immaginazione: gli spiriti dei tre personaggi –dominati da un inarrestabile desiderio di conoscenza – si incontrano in un tempo post-mortem per dare vita a diverse versioni della storia.

Lo spettacolo in programma al Festival è diretto da Stefano Galiotto, che interpreta anche la parte di Niels Bohr.

I biglietti

Al suo fianco, Stelio Alvino nella parte del collega-avversario Werner Karl Heisenberg e Monica Pica in quella di Margrethe Nørlund Bohr.

La biglietteria del Teatro Rossini è aperta sino al 28 ottobre con orario 10.00-13.00 e 17.00-19.30, e resterà chiusa il 23 ottobre. Abbonamenti (10 spettacoli): € 80 (€ 60 per soci e under 29; € 40 per Istituti scolastici soci; € 30 per abbonati AMAT). Biglietti: € 12 euro (€ 10 euro per soci e under 29; € 7 euro per Istituti scolastici soci). I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it Info: tel. 0721.387621 – www.festivalgadpesaro.it

Il concorso del 76o Festival Nazionale d’Arte Drammatica – GAD prosegue sabato 21 ottobre alle 21 al Teatro Rossini con Funny Money di Ray Cooney, messo in scena dalla compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia.