FERMO - Partirà dal palco del Teatro dell’Aquila di Fermo il “Blu live” tour di Giorgia. La cantante romana, al secolo Giorgia Trodani, si esibirà nella data zero alle 21 di venerdì 28 aprile.



Il nome



La tournèe prende il nome dall’undicesimo album, “Blu”, che comprende anche il brano cantato all’ultimo festival di Sanremo, “Parole dette male” fresco disco d’oro. “Blu” è uscito lo scorso mese di febbraio a sette anni di distanza dal precedente “Oronero”. A Fermo ha inizio il tour nei teatri lirici e dopo l’unica tappa marchigiana l’artista sarà in altri 12 teatri in tutta Italia, quindi 7 appuntamenti nel “Blu live outdoor” in estate e ancora 12 appuntamenti con il “Blu live palasport”.

Quello che Giorgia inizierà da Fermo sarà un vero e proprio viaggio tra i luoghi rinomati della storia della musica. Sicuramente al centro del concerti ci saranno i brani dell’ultimo album pubblicato, tra i cui autori, oltre alla cantante, figurano nomi del calibro di Elisa, Francesca Michielin, Mahmood, Dardust, Ghemon, solo per citarne alcuni. «Tra anima e ragione – scrive Giorgia sui social a proposito del disco - tra cielo e terra, tra lo spirito e la mente in bilico, leale io credo al sentimento anche nel dubbio, nello sbaglio, vincerà il cielo con le sue forme di stelle, il cielo sopra il cielo dentro, un infinito un mistero, profondo, blu». E parlando di viaggio aggiunge: «Blu è uno sguardo nel profondo attraverso le emozioni, a volte tiranne, attraverso le paure che spero conducono alla coscienza. Ed è il viaggio della ragione verso la misteriosa leggerezza del cielo che ha sempre una risposta, basta alzare il viso».



La carriera



Giorgia, che compie gli anni oggi, meno di due settimane fa, il 13 aprile, ha anche debuttato come attrice, al cinema, nel film “Scordato” di e con Rocco Papaleo. La cantante interpreta il ruolo di Olga, una fisioterapista che interagisce con Orlando, il personaggio di Papaleo. Due giorni dopo l’uscita della pellicola, la neo attrice, a proposito del film, ha voluto dire che «Scordato vi aspetta al cinema. Tutti hanno messo il cuore in questo film, dagli attori ai tecnici, il trucco, il parrucco, la sartoria, gli operatori, da Salerno alla Basilicata, tutti hanno dato il massimo stretti intorno a Rocco che ci ha accordati e al suo film pieno di bellezza e poesia, ora tocca a voi».

Ma quella di Giorgia è una carriera artistica che l’ha portata a pubblicare 11 album, a ottenere, prima del disco d’oro di due giorni fa, su tutti, 25 dischi di platino, a produrre molti brani senza tempo che hanno conquistato il cuore di milioni di persone. La cantante è considerata una tra le artiste italiane più amate di sempre e ha collaborato, nel corso degli anni, con Luciano Pavarotti e Ray Charles, con Lionel Richie e Jovanotti, con Mina e Zucchero. Ancora con Pino Daniele e e Andrea Bocelli, Eros Ramazzotti e Gianna Nannini, Herbie Hangcok e Alicia Keys. A Sanremo in totale è andata cinque volte, vincendo nel 1995 con il brano Come Saprei e cantando in coppia con Elisa nella serata delle Cover nel festival dello scorso mese di febbraio.