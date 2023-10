Un anniversario può essere l’occasione per ricordare un personaggio dimenticato. Per rinverdire la figura di Luigi Bartolini, il sesto decennale della morte è stato scelto dalle città marchigiane in cui questo intellettuale dai molti talenti è nato, è maturato, ha quindi profuso il suo magistero, creando dipinti, incisioni, racconti, poesie e romanzi. Affascinante e controverso, umbratile e generoso, Luigi Bartolini sarà ricordato in questi mesi a Cupramontana, dov’è nato nel 1892, e a Osimo, Camerino, Macerata e Urbino, dove è vissuto, ha creato e insegnato.

Le celebrazioni

L’annuncio delle celebrazioni è stato dato ieri, a Palazzo Raffaello di Ancona, dall’assessore alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi, accompagnata dalla dirigente Daniela Tisi. Con loro, erano presenti Katiuscia Cassetta, assessore alla Cultura di Macerata, capofila della rete di Comuni; Enrico Giampieri, sindaco di Cupramontana; Antonella Nalli, assessore alla Cultura di Camerino; Mauro Pellegrini, assessore alla Cultura di Osimo; in collegamento da remoto, Elisabetta Foschi, assessore di Urbino. Mostre, convegni e incontri sono stati programmati, di concerto con la figlia Luciana, per restituire alla conoscenza, soprattutto dei giovani, l’attività di un artista, di cui pochi sanno che scrisse un romanzo, “Ladri di biciclette”, da cui Vittorio De Sica trasse il soggetto per uno dei film-icona del Neorealismo. A ognuna delle tante manifestazioni della sua vena artistica, ciascuna delle cinque città marchigiane dedicherà un evento. Le celebrazioni si apriranno a Osimo, dove già nell’aprile scorso fu presentata la versione restaurata del film di De Sica. L’assessore Pellegrini ha annunciato che sabato, alle 17.30 a Palazzo Campana, la prof Francesca Bernardini, già docente di Letteratura italiana alla Sapienza di Roma, terrà la conferenza “La poesia di Luigi Bartolini in relazione con le esperienze poetiche contemporanee”. E il 15 ottobre alle 16.30, al teatro Concordia di Cupramontana, il sindaco Giampieri aprirà una tavola rotonda su “Luigi Bartolini, incisore, pittore, scrittore”, cui ha assicurato la sua partecipazione il sottosegretario Vittorio Sgarbi. «Fu lui a suggerire l’idea – ha commentato l’assessore di Macerata – di questa rievocazione, che avrà come evento centrale la mostra “Attraverso il colore”, a cura di Manuel Carrera, ricca di 50 opere dell’artista, che inaugureremo a Palazzo Buonaccorsi il 28 ottobre». E qualche giorno prima, il 24 ottobre alle 16.30, di Bartolini “Professore innamorato e brigante gentile delle Muse” parlerà il prof Francesco M. Orsolini nella Sede municipale di Camerino, dove, docente di Disegno del locale Istituto Tecnico, Bartolini insegnò e visse tra il 1924 e il 1927. Infine, a Urbino, culla dell’incisione, il 30 novembre sarà aperta, nelle Sale del Castellare di Palazzo Ducale, la mostra “Al vivo nero: segni come poesia. Luigi Bartolini incisore”, a cura di Luca Cesari e Alessandro Tosi.