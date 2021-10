Elisabetta Viviani, e il matrimonio con Gianni Rivera a “Oggi è un altro giorno”: «Non mi vuole più parlare»

Elisabetta Viviani ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Elisabetta Viviani, cantante, conduttrice, attrice ed ex moglie di Gianni Rivera, ha avuto un grande successo cantando la sigla di “Heidi”, 45 giri che ha venduto un milione e mezzo di copie.

LEGGI ANCHE

Droga dello stupro sul darkweb: arrestata la sorella di Ornella Muti, ci sono anche medici e prof

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Droga dello stupro sul darkweb: arrestata la sorella di Ornella Muti,... ANCORA CRISI Belen Rodriguez, pace fatta con Antonio Spinalbese? Il post di lui fa...

Elisabetta Viviani, a “Oggi è un altro giorno”

Elisabetta Viviani ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno ha raccontato di come è arrivata a interpretare la sigla del cartone animato Heidi, un successo discografico: «Mia mamma - ha spiegato - amava tutto quello che è spettacolo, lei mi ha spinto sempre a esibirmi e mi ha regalato la passione per questo mondo. Sono arrivata su RaiUno il sabato sera che avevo 18 anni. Il successo è stato improvviso, hanno cominciato a chiamarmi tutti per copertine e giornali. In quel perido facevo parte di una piccola casa discografica che è stata acquisita, da lì mi ha chiamato la Rca e a ventitré anni ho inciso la sigla di “Heidi”…».

LEGGI ANCHE

Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme: «All'inizio avevo paura»

Elisabetta Viviani è stata sposata con Gianni Rivera, da cui ha avuto la figlia Nicole: «Un fotografo mi ha chiamata per sapere se volessi fare un servizio fotografico sulla copertina di “Tv, sorrisi e canzoni” con una squadra dì calcio. Io, dato che mio padre era del Milan e che a me già piaceva Gianni Rivera ho detto di sì. Gianni invece si è rifiutato di fare lo shooting, però mi ha chiamato un mese dopo chiedendo il numero di telefono a mia madre. Mi ha invitato a uscire, realizzando un mio sogno. Mi ha portato a fare un giro in tangenziale a Milano e io mi sono innamorata. Lui ha provato subito l’approccio, io l’ho respinto e da lì è cominciata la relazione. La storia è durata 7 anni, è finita un po’ per i dieci anni di differenza e poi perché avevamo poche cose in comune. Per me è stato un grande amore, non ci sentiamo più per scelta sua, nonostante la presenza di mia figlia Nicole che oggi ha quarant’anni. Se lo incontrassi oggi gli direi “Ciao” e basta…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA