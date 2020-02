Elettra Lamborghini confessa: «Figli? Ora sono concentrata sulla musica, ma tra qualche anno vorrei adottarlo»

Ultimo aggiornamento: 17:05

Elettra Lamborghini prima ospite a Verissimo di Silvia Toffanin racconta della sua recente esperienza a Sanremo. La cantante ricorda quella settimana dicendo che ne ha ancora la nostalgia e che la rifarebbe altre mille volte. «Mai avrei pensato di arrivare sull'Ariston», confessa, «però mi sono divertita tantissimo».solo 2 anni fa ha avuto il suo successo con "Pem Pem" e da quel momento è diventata la regina del Twerking. Concentrata sulla musica ha però anche trovato l'amore, con il cantante Afrojack che sposerà il prossimo settembre. «Non ho avuto ancora modo di organizzare le nozze, ero molto concentrata su Sanremo, ho ancora 7 mesi»ma chiarisce: «Non ora, prima voglio un Grammy». La cantante ammette di aver pensato ad avere un bambino, ma crede che ora sia troppo presto: «Io credo che sarei una mamma che vuole essere così presente nella vita di suoi figlio che potrei anche pensare di fare solo quello, ora però voglio conentrarmi sulla musica. Poi ammette di aver pensato anche all'adozione: «È un mio sogno, ho sempre pensato prima a quello che all'avere un figlio mio. So che non è facile, ma vorrei anche andare io in prima persona in Africa».