Eleonora Giorgi torna a casa due settimane dopo l'intervento per il tumore: «Ancora poco e finalmente sarò guarita»

«Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita. Ci si vede presto, è una promessa», Eleonora Giorgi torna a casa dopo l'operazione e condivide la gioia con i suoi fan su Instagram. Nel video postato sui social si sente l'attrice dire: «Sono passate più di due settimane dall'operazione, ora si va a casa».

Eleonora Giorgi e il tumore, l'attrice torna a casa dopo la rimozione del tumore

Lo scorso novembre Eleonora Giorgi aveva annunciato che le avevano diagnosticato un tumore al pancreas, dopo la chemioterapia l'attrice aveva detto a Verissimo che il 27 marzo sarebbe stata ricoverata per un intervento: «Dopo la chemioterapia, il tumore è andato in necrosi, ora dobbiamo fare presto e toglierlo». Poi erano stati i figli, Paolo e Andrea ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute della mamma: «Operazione andata bene. Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza».

L'intervento, eseguito dal professore Giuseppe Ettorre specialista in chirurgia oncologica, è durato due ore circa ed è andato bene poi l'attrice ha passato due settimane in convalescenza nella clinica romana.