Doc 2, Alberto Malanchino e i contrasti sul set con Pierpaolo Spollon: «Voglio tranquillizzare tutti…»

La seconda stagione di “Doc - nella tue mani”, la fiction di casa Rai, si è confermata un grande successo di pubblico e critica. Fra i protagonisti Alberto Malanchino e Pierpaolo Spollon che in passato avevano confessato di aver avuto qualche attrito sul set.

Alberto Malanchino (Foto: Instagram)

Doc 2, Alberto Malanchino e i contrasti sul set con Pierpaolo Spollon

Alberto Malanchino è uno dei protagonisti della rinomata serie Rai “Doc – nella sue mani”, arrivata con successo alla seconda stagione. L’attore ha confessato in un passato di aver avuto qualche attrito sul set con il collega Pierpaolo Spollon, ma in un recente colloquio con “Fanpage” ha voluto spiegare meglio la situazione: «In realtà- ha rivelato - non è successo niente di grave. Con Pierpaolo ci sentiamo, ci vogliamo bene. Su questo voglio tranquillizzare tutti. Semplicemente ci sono state delle divergenze su alcuni pensieri e abbiamo trovato una quadra, come succede anche nelle famiglie».

Pierpaolo Spollon (Foto: Instagram)

Tra i due attori nessun tipo di divisione nonstante il tempo passato insieme per lavoro: «Tieni presente che stiamo insieme dai sei agli otto mesi, siamo un gruppo di dieci, quindici attori più o meno della stessa età. Mangiamo insieme, giriamo sette, otto scene al giorno tutti i giorni. Ci può stare che ci siano delle piccole divergenze, ma questo senza limitare o danneggiare un rapporto. Siamo tutti professionisti e adulti, c’è stima».

