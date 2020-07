​Diaco contro Adinolfi: «Prima mi attacca poi si auto-invita in trasmissione. Faccia da...»

Pierluigi Diaco contro Mario Adinolfi: sul suo profilo Twitter, il conduttore di ‘Io e te’ ha postato lo screenshot di un messaggio privato di Adinolfi a uno dei suoi autori, in cui si auto proponeva come ospite alla sua trasmissione per promuovere il suo libro. Tra Diaco e Adinolfi non corre buon sangue: già in passato i due avevano polemizzato, ma lo scontro di oggi è parecchio duro.

«Ecco l’ipocrisia con la I maiuscola - scrive Diaco - Mario Adinolfi scrive al coautore di ‘Io e te’ Maurizio Gianotti per auto invitarsi in trasmissione a promuovere il suo libro. Dopo aver scritto peste e corna su di me. Faccia da…», il tweet caustico del conduttore, che evidentemente non deve aver digerito alcune uscite di Adinolfi, non è chiaro quali esattamente.

«Ho attaccato Pierluigi sul tema omosessualizzazione di Raiuno - si legge nel messaggio privato di Adinolfi al coautore della trasmissione - pensa che colpo (e che ascolti) per un dialogo tra me e lui a ‘Io e te’. La scusa potrebbe essere l’uscita il 1 luglio del mio ultimo libro, Il Grido dei Penultimi». E ancora: «Non ho intenzione di essere aggressivo. Pensaci, sarebbe puntata storica e se avete fatto mezz’ora con Luxuria si può fare mezz’ora anche con chi ha idee alternative a Luxuria…».

Al tweet di Diaco ha risposto lo stesso Adinolfi: «Non ho scritto ‘pesce e corna’, ho scritto che a Rai1 c’è un’occupazione gay nelle conduzioni - le sue parole - ho scritto che la tua trasmissione è brutta e in crisi di ascolti. Un confronto ti avrebbe dato una mano a risollevarti. Maurizio è un amico e mi spiace tu lo stia mettendo in imbarazzo». E Vladimir Luxuria, tirata in ballo nel messaggio dallo stesso Adinolfi, interviene nella discussione: «La conferma che certe persone usano l’omofobia in maniera strumentale e opportunista per i propri comodi e interessi».

Ultimo aggiornamento: 19:16

