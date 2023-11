ASCOLI Sta ottenendo grande successo, su Netflix, dopo il trionfo ottenuto il mese scorso alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato come evento inaugurale e sta rivelando il talento di un giovane attore marchigiano che si è trovato per la prima volta a lavorare per il cinema. Si tratta di “Nuovo Olimpo”, atteso e discusso lavoro diretto da Ferzan Ozpetek, tornato dietro la macchina da presa a quattro anni di distanza da “La Dea Fortuna”, che vede come protagonista insieme a Damiano Gavino il 28enne ascolano Andrea Di Luigi.

Record di visioni

Il giovane attore, nel nuovo film del regista e sceneggiatore turco, uscito da pochi giorni e già record di visioni sulla piattaforma in streaming, dà volto, gesta e anima al personaggio di Pietro, colui che negli anni ’70 incontra e poi frequenta il coetaneo Enea sino ad innamorarsene, per finire con l’allontanarsi da lui per tanto tempo, prima di ritrovarlo con vite totalmente diverse. L’attore, cresciuto nel capoluogo piceno sin quando non ha scelto di seguire la vocazione artistica e approdare a Pescara, per studiare recitazione e poi a Roma, per lavorare come attore, è più che una promessa del cinema. Con un passato di vari anni di teatro vissuti con giovani professionisti del settore, Andrea Di Luigi è nato nel 1995 ed è cresciuto alle porte di Ascoli, a Villa Pigna. Per lui, fratello gemello di Alice, anch’ella conquistata dal mondo della celluloide e reduce dal Centro Sperimentale di Roma, si è trattato di un debutto impegnativo.

Il lavoro e il provino

«Ai tempi del provino facevo il cameriere e stavo andando al lavoro quando mi è arrivata una telefonata dal mio agente, comunicandomi che ero stato scelto: in quel momento, che non credevo vero, il tempo si è fermato» ha spiegato l’attore, che dopo “Nuovo Olimpo” si è ritrovato subissato da proposte cinematografiche. «Con il personaggio del film ho in comune il suo essere introspettivo, un tratto che Ferzan ha subito individuato in me. Lo diceva spesso, anche durante le prove, che c’erano degli elementi caratteriali che ci accomunavano» aggiunge a proposito del ruolo interpretato, descrivendo Pietro come un uomo caratterizzato da insicurezze ma anche una grande forza di volontà. «Con il regista è poi nata una bellissima collaborazione, dato che dopo la fine delle riprese mi ha voluto anche per girare uno spot pubblicitario per la Maserati» ha spiegato Andrea Di Luigi, ansioso di poter riabbracciare presto i suoi genitori e alla sua città, che lo attende trionfante con una serata speciale. «Non torno dalla mia famiglia da tempo e non vedo l’ora: ad Ascoli sono molto legato perché è proprio lì che ho iniziato i miei primi passi» conclude il 28enne lanciatissimo attore, ricordando le sue prime recite parrocchiali e i suoi trascorsi anche musicali, visto che è anche batterista, dopo aver studiato presso la scuola “Professione musica” di Villa Pigna. “Nuovo Olimpo” comprende nel cast anche Luisa Ranieri, Greta Scarano, Alvise Rigo e Jasmine Trinca e ha visto la speciale collaborazione di Mina, che torna ad interpretare un tema musicale per il cinema del cineasta turco, in questo caso “Povero Amore”.