La musica sposa la cultura eno-gastronomica delle Marche, un valore aggiunto al percorso turistico che si arricchisce, da maggio a settembre, dell’itinerario di una particolare e innovativa stagione concertistica con ben 19 appuntamenti: “Decanto - Degustazioni e Concerti nelle cantine del territorio”. Dopo il successo della prima edizione, nel 2022, il progetto dell’Orchestra Sinfonica Rossini, voluto dal sovrintendente Saul Salucci con referente Bruno Maronna, ha da subito ottenuto una vasta adesione delle aziende vitivinicole e quest’anno alle cantine del territorio pesarese se ne sono aggiunte alcune delle altre province marchigiane dando all’iniziativa sempre più un profilo regionale.



Il progetto



«Il progetto nasce su una delle linee di sviluppo della Regione Marche - come ha sottolineato l’Assessore regionale alla cultura Chiara Biondi. - Il binomio vincente tra produzione agricola di qualità e produzione concertistica, valorizza degli asset vincenti della nostra Regione. Portare la musica in luoghi solitamente non deputati allo spettacolo dal vivo contribuisce ad un maggiore coinvolgimento del pubblico, dai cittadini ai turisti, che si trovano a percorrere affascinanti sentieri della bellezza». «Un tour all’insegna dell’eccellenza marchigiana, in cui scoprire non solo produzioni vitivinicole di qualità, ma anche gli affascinanti territori in cui nascono. - afferma Salucci - Quest’anno ogni concerto sarà diverso e prevede anche ospiti del calibro delle cantanti pop Kelly Joyce e Clarissa Vichi, del gruppo di tango capitanato dal baritono Giacomo Medici, dell’Alexian Group e del chitarrista Giovanni Seneca».

Il debutto

La stagione debutta sabato 13 maggio con il concerto “Vivaldi, Le Stagioni”: una delle composizioni più eseguite del repertorio classico, che vedrà impegnato il primo violino solista dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, Henry Domenico Durante, accompagnato dall’ensemble di archi della stessa Rossini nella splendida cornice dell’Azienda Agricola De Leyva di Pesaro. Il secondo appuntamento, domenica 21 maggio, è alla Cantina Bruscia a San Costanzo, per incontrare le note del tango, mentre il 28 maggio, alla Cantina Di Sante in Loc. Carignano 89/c a Fano si scoprirà la misteriosa storia che lega Wolfgang Amadeus Mozart a Gioachino Rossini. La prima data nella provincia di Ancona, sarà domenica 02 luglio con il Rythm’n jazz trio, alle Vignedileo, Contrada S. Francesco 2A, Staffolo, mentre l’omaggio al Cigno di Pesaro si svolgerà il 13 luglio a l’Azienda Agricola Pagliari Gabriele, in Strada Santa Maria 5, Montefelcino, in collaborazione con la Staffetta del Bianchello. Musica, buon vino e cucina rossiniana sono al centro dell’appuntamento di Ripatransonee Matelica sarà protagonista del penultimo appuntamento (3/9) in collaborazione con il festival nazionale “Il Belcanto ritrovato”, mentre “il cerchio” si chiuderà con l’ultimo evento di nuovo all’Azienda Agricola De Leyva sabato 16 settembre. Oltre ai comuni coinvolti e alla Regione Marche, collaborano all’iniziativa gli Amici dell’Orchestra Rossini, la Staffetta del Bianchello e Inside Marche.