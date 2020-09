Daniela Ferolla a Linea Verde, sfogo della conduttrice: «Troppo abituati alla bellezza, trattiamo meglio quest'Italia»

Ospite di Tiberio Timperi e Monica Setta alla vigilia di una nuova stagione di Linea Verde Life, la conduttrice Daniela Ferolla si è lasciata andare a un amaro sfogo: «Quando vado in certi posti, capita che mi meravigli da una parte e ci resti male da un'altra. Forse dovremmo trattarla meglio quest'Italia. Probabilmente siamo troppo abituati a simili meraviglie, da non renderci conto di quanto sia importante preservare il paese più bello del mondo»

La conduttrice ed ex miss Italia con Marcello Masi da oggi ha iniziato in nuovo viaggio in giro per la penisola alla scoperta di borghi e luoghi incantevoli. «Nella prima puntata, ci si occuperà di Napoli, mettendo in risalto aspetti poco conosciuti. È un vulcano di città e ogni angolo ci racconta di gente meravigliosa». Un focus anche a proposito della sua rubrica, incentrata sulla salute: «Mi dedicherò al benessere a 360 gradi, inteso come cura della persona, dall'alimentazione all'aspetto psico-fisico»



Quest’anno il mio viaggio a #LineaVerdeLife inizierà sempre con #UnAttimoDiRespiro. Dei piccoli gesti che ci possono far star bene. Vi aspettiamo da oggi, ogni sabato, alle 12.20 su #Rai1. Seguiteci e respirate! ❤️ pic.twitter.com/lmNqA6RLAW — Daniela Ferolla (@Daniela_Ferolla) September 19, 2020

Ultimo aggiornamento: 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA