Concerto Coldplay Milano San Siro, Chris Martin canta «O mia bela madunina»

Dopo l’esordio nella casa dei campioni con la dedica alla cittá di Napoli e ad uno dei suoi artisti piú simbolici Pino Daniele, i Coldplay atterrano a Milano.

Ieri 25 giugno a San Siro, alla prima delle quattro date milanesi, il frontman della band britannica, Chris Martin, ha omaggiato la cittá con il brano simbolo del capoluogo lombardo «O mia bela Madunina» di Giovanni D’Anzi.

Dai molteplici video su TikTok, dalle tante dichiarazioni positive da parte dei fan su Twitter, non c’é dubbio, dopo la lunga attesa per il loro arrivo, i Coldplay hanno fatto breccia nel cuore degli italiani, cosí come l’Italia ha rubato il loro cuore.

Giá nei giorni scorsi, la band non si è mantenuta di certo nel proclamare amore per la prima città italiana che lo ha ospitato, «la cittá del sole»; testimoni le parole di gratitudine del cantante in un dialetto napoletano un po' british: «Grazie guagliune, ve vulimmo bene, sognavamo da tanto di cantare qui, ci siamo allenati per 25 anni».

Dal Sud al Nord, ieri durante la prima data sold out del tour milanese, Chris Martin ha accennato alla chitarra le note della canzone scritta per la cittá meneghina, citando “Pavarotti e Benigni” e ringranziando i fan «per essere cosí gentili con noi da tanti anni».

La parentesi italiana del “Music of Spheres world tour” avrá come tappa finale il 29 Giugno allo Stadio San Siro, che vedrá, almeno per questo tour, la band britannica salutare il panorama italiano.