Coldplay, Chris Martin malato: «Ha gravi problemi». L'annuncio che preoccupa i fan

Chris Martin spaventa i fan di tutto il mondo. Il frontman dei Coldplay è costretto a fermarsi durante il tour mondiale per gravi problemi di salute. La band inglese ha annunciato l'annullamento delle date in Brasile, con spostamento a data da destinarsi, dovuto alle condizioni precarie del cantante: «A causa di una grave infezione polmonare, il medico ha ordinato a Chris di fermarsi per le prossime tre settimane».

Come sta Chris Martin?

Chris Martin non ha profili social e non ha comunicato le sue condizioni di salute nelle ultime ore. Tutte le notizie sul cantante sono state diffuse dalla pagina social dei Coldplay. Il frontman e anima del gruppo è costretto a fermarsi per almeno tre settimane, secondo ordine dei medici, a causa di un'infenzione polmonare contratta durante il tuor nel Sud America.

I Coldplay hanno suonato recentemente in Cile, Colombia e Argentina. Adesso avrebbero dovuto fare tappa in Brasile, con 8 date. Ma chi ha comprato il biglietto sarà costretto ad aspettare l'inizio del 2023, oppure potrà chiedere un rimborso. Quando a Chris Martin, «siamo ottimisti che possa tornare in buona salute durante lo stop previsto dai medici», si legge nel comunicato.