Acrobazie e freestyle, arrivano gli stuntmen a Civitanova direttamente dai set di “Fast and Furious” e di “Mission Impossibile”

CIVITANOVA - Direttamente da uno dei set di “Fast and Furious” e di “Mission Impossibile”, arrivano gli stuntmen dello show firmato Didi Bizzarro a Civitanova. Da oggi al 27 giugno, tutte le sere alle 21,30, nei pressi dello stadio comunale, il team si esibirà in performance mozzafiato. Acrobazie e freestyle con auto, camion, quad e moto degne dei più audaci film, fiction e programmi.



L’adrenalina

Nel “Big show roller cars”, i piloti si cimenteranno in prove cariche di adrenalina e saranno perfino a disposizione per corsi di guida stunt. Il team fa parte dell’organizzazione di Robby Lamprecht, in arte Didi Bizzarro, stuntman oggi alla guida del team Bizzarro che vanta più di mezzo secolo di esperienza ed è considerato il miglior team in Italia e non solo. Ma le emozioni forti non sono solo riservate agli stuntmen. Per chi ama osare, le Marche offrono molte opportunità da vivere da soli o ben accompagnati. Iniziamo con le due ruote che, qui, si declinano con bici sulla strada, moutain bike e pure gravel per chi è attrezzato per percorrere strade di ghiaia e vivere un’esperienza lontana dal traffico. Questi ultimi anni, le Marche sono molto trendy con numerose ciclovie. Con oltre 130 chilometri di costa, l’offerta mare non poteva che essere al top. Sono ben organizzati i bagni, chalet e associazioni per la pratica in sicurezza del windsurf, del kitesurf e del sup, acronimo di stand up paddle o lo stare in piedi su una tavola.



Le vie chiodate

Nell’entroterra la Riserva naturale della Gola del Furlo e il Parco regionale della Gola della Rossa e della Gola di Frasassi hanno attrezzato pareti e falesie. Centinaia sono le vie chiodate anche sui monti Sibillini. Poi, ci sono due zone per l’arrampicata sui massi. Sono le due aree boulder marchigiane. Quella più rinomata si trova a Meschia, Interprete e Uscerno nell’ascolano e nel pesarese, a Maiolo ci sono ben 53 massi. Per chi ama volare, c’è il parapendio e il deltaplano. Per il volo in due, ci sono aree di decollo a Matelica, sul Monte Gemmo nella zona di Esanatoglia, a Montefano, a Sarnano e sul Monte Lago vicino a Camerino. Per chi pratica lo sport in solitario, ci sono due aree per il decollo: una sul Monte Cucco vicino a Fabriano, lato Umbria e sul Monte Conero nella baia di Mezzavalle. Al lago di Fiastra, l’associazione Gaia organizza il Parco Avventura, orienteering e tiro con l’arco e canoe. Il soft rafting è possibile sul Metauro, sul Candigliano e sul lago di Mercatale.



I Parchi Avventura

L’adrenalina ma per i più piccoli è garantita e in sicurezza nei Parchi Avventura. Uno si trova a Carpegna nel Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, un altro a Genga, vicino all’Abbazia di San Vittore delle Chiuse, a due passi delle Grotte di Frasassi; un altro ancora nel cuore della Gola del Furlo, sulla Golena. A Ripatransone, c’è il Quercus Park o la “Selva dei Frati” e sul Monte Catria, a Frontone, c’è il “Kinderland Adventure park” in cima all’Acuto presso il Rifugio delle Cotaline (1400 metri slm).

