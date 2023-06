Civita Star '80, Adriano Pappalardo e Ivana Spagna infiammano la platea. E' un ritorno nel passato

CIVITANOVA- Civita Star ’80 è stato un grande Amarcord, che ha portato ieri - sabato 10 giugno - il pubblico alla riscoperta dei mitici anni Ottanta. Uno spettacolo a 360 gradi, in cui gli spettatori sono stati accompagnati in un appuntamento prodotto da Isolani Spettacoli in collaborazione con l’Azienda Teatri e il supporto del Comune di Civitanova e che ha visto l’animazione di Top ’80, nuovo progetto del gruppo ’90 Mania.

Lo show

Sul palco, immagini e ricordi di quei leggendari anni, con rimandi alla cultura, allo stile e al costume.

E ovviamente, musica, arricchita dai balli e dall’animazione dei frontman, animatori e live performer presenti. Ad introdurre poi gli special guest, direttamente da Rds, la speaker Melania Agrimano e il dj e programmatore Ricky Battini.

La prima ospite a salire sul palco è stata Ivana Spagna, che ha fatto un viaggio nelle sue grandi hit, da E io penso a te a Il cerchio della vita, da Lupi solitari a Easy Lady. «Quando salgo sul palco sto benissimo - ha detto - ma stasera qui in particolare, perché ho tanti amici a Civitanova. È un posto solare, un colpo di vita. Vi ringrazio per l’affetto che mi state dando». Poi è stata la volta di Adriano Pappalardo: «Ha piovuto il Primo Maggio, ha piovuto oggi: insomma, una serata che ha avuto problemi - le parole di Pappalardo - Ma vi devo ringraziare per essere venuti in così tanti. Non ho un pubblico, ho degli amici». Pappalardo ha travolto tutti con la sua energia, spaziando tra brani del suo repertorio ad altri brani “mostri sacri” della musica.