Fano capitale del calciomercato Sky. Attesi in città Di Marzio, Fayna e Bonan con 15 stelle

FANO- Sky Sport sceglie le Marche e lo sceglie con la popolare trasmissione "Calciomercato L'originale" nella sua versione estiva che farà tappa a Fano dal 12 al 16 giugno. Il format ideato dal conduttore Alessandro Bonan, accompagnato come sempre da Fayna e dall'esperto di trattative Gianluca Di Marzio, illuminerà l'esterno della chiesa di San Francesco tra notizie, anticipazioni, aneddoti e grandi ospiti.

Le 15 stelle e il collegamento con il Galà

Insieme ai conduttori, nella trasmissione in diretta ogni giorno dalle 23 alle 24, ci sarà una regia mobile 4K HDR con sette telecamere, trenta tecnici e ben quindici ospiti che si alterneranno sul palco.

E non saranno ospiti qualsiasi ma veri e propri big. Alessandro Costacurta, Lorenzo Minotti, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Aldo Serena, Marco Bucciantini, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Gianfranco Teotino, Maurizio Compagnoni e Massimo Marianella. Martedì 13, inoltre, nel corso della puntata ci sarà il collegamento live con il Gran Galà di Sky per i 20 anni dove interverranno live Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero. Giovedì, invece, dopo Spagna-Italia di Nations League in videocall spazio a Fabio Caressa, Beppe Bergomi, il Ct jesino Roberto Mancini e alcuni calciatori.