Adriano Pappalardo scoppia in lacrime a Vieni da me. «Ho rischiato di morire...». Caterina Balivo commossa

Adriano Pappalardo in lacrime a Vieni da me . «Ho rischiato di morire...». Caterina Balivo commossa. Oggi, il cantante pugliese è stato ospite nel salotto di Rai1 e si è raccontato con la sua innata spontaneità, dalla carriera alla vita privata. Adriano Pappalardo ha anche parlato di alcuni momenti difficili della sua vita.

L'artista ha prima raccontato del rapporto difficile con il suo papà: «Quando gli ho detto che volevo fare il cantante, mi ha cacciato via di casa. Mi ha detto 'Non sei mio figlio'. Ma qualche anno dopo, quando mi invitarono come super ospite al Festivalbar, lo feci venire all'Arena di Verona. In quell'occasione mi disse 'Sono fiero di essere tuo padre'. È stato il momento più bello della mia vita, poi l'anno dopo se n'è andato». Pronunciando queste ultime parole, Pappalardo si commuove fino alle lacrime.

Poi il cantante parla di un momento molto duro che ha affrontato qualche tempo fa. «Ho la passione per il volo e faccio parapendio. Una volta, prima di un lancio, non mi sentivo sicuro, ma mi sono lanciato lo stesso. A sette metri dal terreno, un'ala è andata sotto vento e mi sono schiantato sul terreno battuto. Ho avuto delle costole rotte e un ematoma alla testa. Ho rischiato di brutto, sono miracolato. Era il giorno dell'anniversario della morte della mia mamma, è lei ad avermi protetto».

