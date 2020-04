“La Finestra sul Cortile”, raccolta di fotografie dalla vostra abitazione

CHIARAVALLE - Ha la mente acuta e brillante Giulia Mugianesi. È giovane ma è già un’artista che ha mostrato segni inequivocabili del suo talento e si è ritagliata un successo notevole tra gli appassionati d’arte. Da autodidatta – è laureata in psicologia – ha studiato disegno e tecnica pittorica e si è ispirata all’opera di Caravaggio, di Rembrandt, degli Espressionisti e dei Simbolisti fino alla nuova figurazione di maestri contemporanei. A sostegno della campagna #iorestoacasa, Giulia Mugianesi ha pensato ad un progetto singolare e molto significativo. Si è immedesimata in L.B.Jeffries, il protagonista de “La finestra sul cortile” interpretato nel celebre film dall’immenso James Stewart, l’uomo costretto su una sedia a rotelle per una frattura alla gamba riportata in un incidente di lavoro, che annoiato per la forzata e lunga inattività, passa il tempo a osservare i suoi vicini di casa, servendosi di un binocolo.

«Forse un po' tutti, annoiati dall'inaspettata inattività di queste settimane che si protrae, ci siamo affacciati alla finestra ad osservare i vicini - dice Giulia Mugianesi - le auto ferme, i passanti furtivi, i paesaggi immobili. Forse un po' tutti ricorderemo quello spazio fuori che ci ha fatto compagnia attraverso la finestra di casa che affaccia sul cortile». E allora la trentacinquenne chiaravallese ha pensato a una sorta di raccolta di memorie. «Il titolo è "La Finestra sul Cortile" - dice – e chi vuole può inviarmi in privato o all'indirizzo giulia.mugianesi@gmail.com, uno scatto dalla propria finestra. Io vorrei disegnarli tutti. Così ho lanciato sui social l'idea. L'obiettivo è creare un progetto comune che parte dalla memoria individuale ed arriva a creare la memoria collettiva di un periodo in cui l'intero paese è chiamato ad un isolamento sociale difficile ed inaspettato. Credo che ora più che mai l'arte possa sollevare gli animi, certamente il mio, e permetterci di sognare già adesso l'immaginario possibile in cui tutto sarà solo un ricordo».