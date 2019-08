Chiara Ferranti vince allo chalet Rambo: e ora la finale all'Acquapazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO POTENZA PICENA - Grande successo allo chalet Rambo di Porto Potenza Picena quello di domenica sera per l'ultima selezione ufficiale regione marche del famoso concorso di bellezza nazionale "Unvoltoxfotomodella" il concorso gestito da Valentina Papi ha visto sfilare miss provenienti da tutta la regione Marche.L'evento, presentato da Matteo Pasquali ha visto primeggiare su tutte la bellissima Chiara Ferranti, bionda fisico statuario, 17 anni di Macerata (a seguire la bella Sara Santini di Ancona vera maniquenne, la bella mora Noemi Frontini di Jesi con la passione per la danza aerea e per concludere Elisa Silvestrelli di Pesaro, 24 anni.Le 4 ragazze parteciperanno alla finale regionale del 28 agosto all'Acquapazza di Senigallia alle 21, dove si sfideranno a colpi di bellezza con le altre miss finaliste per conquistare le 4 fasce per la finale nazionale di Fiuggi che si svolgerà 5/6/7 Settembre.Saranno ospiti della finale regionale le ragazze del Nuoto sincronizzato di Senigallia grazie alla loro insegnante Alessandra, e la cantante Aura Darco reduce dall'uscita del suo singolo "estate in diretta".