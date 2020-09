Tre marchigiane alle finali di Miss Reginetta d'Italia a Chianciano Terme

CHIANCIANO TERME - Tre splendide ragazze marchigiane alla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2020 la sera del 5 settembre nella splendida location del Parco Termale di Acqua Santa a Chianciano Terme. Si tratta di Giada Imperio 19 anni di Fabriano, Aurora Pasquali 19 anni di Monte Urano e Valentina Lise 17 anni di Ancona. Tra gli ospiti della serata, attesissima Valeria Marini, reduce dal grande successo estivo del suo singolo “Boom” prodotto da Joseba Publishing e dedicato proprio alle donne stellari! Con la Marini salirà sul palco l’attrice Sandra Milo che nel centenario della nascita di Federico Fellini ritorna nella location del set di “8 e 1/2”, al Parco termale di Acqua Santa di Chianciano Terme. L’attrice accompagnata dalle splendide finaliste di Miss Reginetta d’Italia omaggerà il grande regista alla mostra fotografica “Chianciano, le Terme nella magia del cinema di Fellini”. Atteso alla finale anche il giornalista e conduttore Tiberio Timperi amatissimo dal pubblico femminile e il camaleontico attore e comico Claudio Lauretta. I grandi ospiti della serata voteranno per l’elezione finale di Miss Reginetta d’Italia 2020, insieme alla prestigiosa giuria di qualità capitanata dal sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti. Sarà la bellissima Nicole Barbagallo, 21 anni di Genova, attuale Miss Reginetta in carica, a consegnare l’ambita corona alla miss più votata. «La bellezza per me è innanzitutto armonia con se stessi – ha detto Valeria Marini - e una miss deve avere personalità, bellezza, sensualità, classe ed eleganza per avere successo». © RIPRODUZIONE RISERVATA