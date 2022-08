Ancora grandi eventi all'Arena della Regina. Domani il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Tutte gli eventi in programma

CATTOLICA - Dopo il concerto sold out di Blanco arriva un altro tutto esaurito all'Arena della Regina a Cattolica: domani, sabato 13 agosto, salgono sul palco i Pinguini Tattici Nucleari. Il concerto è sold out da mesi e dà il via a una serie di live che vedrà l'arena cattolichina protagonista fino a fine agosto.

Le date

Ecco le date di agosto: 13 agosto PINGUINI TATTICI NUCLEARI (Sold out), 17 agosto VENDITTI DE GREGORI, 18 agosto spettacolo del comico PUCCI, 19 agosto ELISA, 20 agosto LITFIBA, 27 agosto COEZ.