CASTELFIDARDO - Fin da piccola ha partecipato a gare di bellezza e ora è la nuova Miss Bellissima Marche: Marta D’Alfonso vive a Castelfidardo, ha 21 anni e ha ottenuto questo riconoscimento nelle finali che si sono svolte nei giorni scorsi a Palinuro, nel Salento. «Ne sono molto orgogliosa», commenta Marta «fare vincere la mia regione è stata un’emozione bellissima!».



I sogni



Ha ancora tanti sogni da realizzare, ma nella pratica, finito l’Istituto Alberghiero a Loreto, lavora come onicotecnica, una specializzazione dell’estetica che cura le unghie: «Ho frequentato dei corsi professionali e ho trasformato la mia passione in lavoro. Mi piace molto curare l’aspetto delle persone, a partire da me stessa. Le mani di una persona sono importanti e curare le unghie è divertente oltre che creativo». Lavora e medita sul suo futuro: «Mi piace anche rendermi autonoma e questo lavoro me lo permette, ma vorrei proseguire gli studi. Mi sto prendendo del tempo per scegliere bene cosa fare e non rischiare di sbagliare. Da una parte mi attira giurisprudenza, dall’altra la chirurgia estetica, vedremo».

Ma la sua carriera di bellezza è iniziata giovanissima: «Avevo 6 anni alla mia prima sfilata di bellezza. - prosegue Marta - Dai 6 ai 12 ho partecipato a vari concorsi, ma sempre senza preoccuparmene troppo: non ho la smania di vincere e non me la prendo se non succede, ma sono arrivata prima diverse volte, sia in Italia che all’estero. Poi ho interrotto per dedicarmi meglio allo studio: era arrivato ad essere troppo stressante.



Lo sfizio

«Partecipare a Miss Bellissima - aggiunge - è stato uno sfizio che mi volevo togliere, con leggerezza. Ho superato diverse selezioni nelle Marche e poi la finale a Palinuro: eravamo una settantina di ragazze da tutta Italia. Come dicevo, sono contenta per me, ma anche per la mia regione».



Con la vittoria diverse le richieste arrivate a Marta: «Precedentemente ho partecipato a diverse puntate di “C’è posta per te” e ho fatto una piccola parte nel film “Stai lontana da me” con Enrico Brignano. Le richieste arrivano, ma anche per quelle mi sto prendendo un po’ di tempo per decidere e capire cosa mi va davvero di fare». Appena ha un attimo di pausa dal suo lavoro, ama fare passeggiate nella natura con il suo cagnolino: «Sono uno spirito solitario, in realtà, mi piace prendermi spazi per me». Cosa pensa della bellezza? «È importante l’aspetto fisico e anche io ci tengo molto, ma non faccio chissà quali sacrifici. Personalmente, mi devo piacere da sola, dentro e fuori».