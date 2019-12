Box office, vince ancora Star Wars ma va forte anche Pinocchio

"Star Wars - L'ascesa di Skywalker" domina ancora la top ten degli incassi (con un totale di 5.287.123 euro) ma vanno forte quattro film italiani: "Pinocchio" di Matteto Garrone, con un magnifico Roberto Benigni, al secondo posto con 2.655.261, "Il primo Natale" di e con Ficarra e Picone al terzo con 6.188.158, "La Dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek al quarto (1.420.480) e, in ottava posizione, "L'immortale di e con Marco D'amore arrivato a quota 5. 594.926. Quinto posto della classifica per il cartoon Disney "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle" che ha totalizzato 16.093.672, sesto per "Last Christmas" (662.071), settimo per il thriller "Cena con delitto" (3.254.230). Chiudono la top ten "Paw Patrol Mighty Pups - Supercuccioli" (104.818) e il film francese "Ritratto della giovane in fiamme" (90.939). Ultimo aggiornamento: 11:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA