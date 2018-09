Bianca Guaccero e il primo incontro con Caterina Balivo: «Ecco com'è andata»

di Emiliana Costa

è ormai a tutti gli effetti la nuova conduttrice di Detto Fatto. L'attrice pugliese è stata accolta con affetto dal pubblico di Rai2, nonostante la "pesante eredità" di, passata su Rai1 con Vieni da me. Secondo alcuni rumors, ci sarebbe stata rivalità tra le due. Ma è Bianca a chiarire una volta per tutte la questione.In un'intervista al settimanale Vero, avrebbe detto: «Caterina Balivo ha scelto un’altra strada per crescere, io pure. La mia conduzione sarà sicuramente diversa dalla sua, ma solo perché io sono diversa da lei». E parlando del loro incontro in occasione dei palinsesti Rai, avrebbe aggiunto: «, consapevoli entrambe di affrontare un passaggio fondamentale della nostra vita. Caterina mi ha detto che è contenta di vedere una persona autentica come me a Detto Fatto».Insomma, secondo Bianca Guaccero non ci sarebbe affatto rivalità con Caterina Balivo. Anzi. E parlando del suo trasferimento a Milano per Detto Fatto, avrebbe concluso: «Non ho paura dei cambiamenti. Sono segno di vita. A spaventarmi è l’abitudine, la routine, non certo la novità».