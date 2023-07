Bianca Berlinguer a Mediaset, quanto vale il contratto: super cachet e una condizione

Bianca Berlinguer si sta preparando al suo primo programma in casa Mediaset, "Stasera Italia", su Rete 4, dopo 34 anni al servizio della rete pubblica. Gli anni passati in Rai l'hanno fatta conoscere al pubblico italiano che è rimasto sorpreso quando la giornalista ha annunicato le dimissioni e il trasferimento al diretto rivale. In molti si sono chiesti come abbia fatto Pier Silvio Berlusconi a convincere Bianca Berlinguer a lasciare il suo programma. La furbizia potrebbe essere stata quella di intercettare i primi dissapori tra la giornalista e la rete pubblica e agire di conseguenza. L'ad di Mediaset avrebbe condotto la trattativa in prima persona per assicurarsi la conduttrice di Cartabianca, che ha firmato un contratto certamente vantaggioso.

Andiamo a scoprire le condizioni e a quanto potrebbe ammontare il suo contratto.

Il contratto di Bianca Berlinguer con Mediaset sarebbe «di certo vantaggioso». Secondo le voci diffuse da Dagospia, il contratto ammonterebbe a circa 600mila euro. Un compenso molto cospicuo che equivarrebbe a quello di un direttore del telegiornale. Ma non è finita qui. Bianca Berlinguer avrebbe imposto alcune condizioni, prima di firmare il contratto: l'assunzione in Mediaset di due collaboratrici con un contratto a tempo indeterminato.

Se le voci diffuse fossero vere, vorrebbe dire che il desiderio di Pier Silvio di averla al comando di un programma di attualità nella sua rete era così forte da cedere ad alcune sue condizioni.