Belen Rodriguez dice addio a Mediaset? La possibile sorpresa: ecco cosa sta valutando

Belen Rodriguez potrebbe andare via da Mediset? La showgirl argentina starebbe a un passo dall’avvio di un nuovo progetto lavorativo con Discovery, secondo quanto riporta Dagospia. Pare che si tratti di un progetto che sarebbe già i piedi e quindi pronto all'avvio, anche se non è ancora chiaro di cosa tratterà.

A tal riguardo c'è chi ha pensato subito a un addio a Mediaset, rete che di fatto a Belen ha dato molto negli ultimi anni. Non sarebbe però così, il progetto con Discovery non sarebbe in esclusiva e quindi la Rodriguez potrebbe continuare a essere uno dei volti della prossima stagione televisiva Mediaset.

Per Belen questo sembra essere un periodo d'oro, molto ricco, in cui sia l'amore che il lavoro procedono a gonfie vele. Dopo aver ritrovato l'intesa con Stefano De Martino, padre del primo figlio Santiago, i due hanno ristabilito un nuovo equilibrio pieno di amore che include anche la piccola Luna Marì, la secondogenita di Belen avuta da Antonino Spinalbese.

Lo stesso ex di Belen ha ammesso che alla base della rottura c'è stato proprio il desiderio della sgowgirl di non voler mettere da parte il suo lavoro. La Rodriguez ha sempre ammesso di amare la sua famiglia e di volersi dedicare ai suoi figli in modo esclusivo con il solo aiuto dei nonni senza tate e babysitter, ma allo stesso tempo ha sempre dichiarato di amare il suo lavoro e di non volervi rinuciare.

