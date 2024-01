Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello: «Motivi personali». L'annuncio di Mediaset. L'indiscrezione: «Morto il padre»

La decisione era nell'aria da tempo ma ora è ufficiale: Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per motivi personali. L'attrice, come rende noto la trasmissione sul suo sito internet, lascia il programma oggi, mercoledì 3 gennaio. Non c'è scritto nulla di più sul sito di Mediaset. Luzzi, la regina indiscussa della casa di Cinecittà, aveva lasciato provvisoriamente il programma prima di Natale per assistere il padre che si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico. L'attrice è rientrata nella Casa ma ora, a distanza di circa 10 giorni, abbandona di nuovo. Secondo quanto riporta TvBlog purtroppo la scorsa notte il padre di Beatrice, l’architetto Paolo Luzzi, è venuto a mancare. Così l’attrice ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello per potere vivere questo lutto al fianco dei suoi famigliari e dei suoi figli.

Beatrice Luzzi lascia la casa, il motivo

In più occasioni è capitato che l'attrice si lamentasse del fatto che non le fosse mai stato comunicato, il termine del programma che, presumibilmente, dovrebbe chiudersi tra marzo e aprile.