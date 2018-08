Aretha Franklin ricoverata Detroit: la leggenda del soul sarebbe in fin di vita

Aretha Franklin è «gravemente malata»: la regina del soul, 76 anni, sarebbe in fin di vita a Detroit e la famiglia avrebbe chiesto «preghiere e privacy». A riferirlo per primo è stato il sito Showbiz411, ma la notizia è rimbalzata subito sui media americani. L'artista, vincitrice di 18 Grammy, alla quale nel 2010 è stato diagnosticato un cancro, si è esibita per l'ultima volta a novembre scorso, a New York, per la Elton John Aids Foundation.



Su indicazione dei medici, Aretha Franklin aveva già cancellato due concerti: non si era esibita il 25 marzo, giorno del suo 76/o compleanno, a Newark in New Jersey, né il 28 aprile a New Orleans. «Il medico le ha ordinato assoluto riposo almeno per i prossimi due mesi. È molto delusa per non essere in grado di esibirsi come sperava», aveva fatto sapere il suo manager. L'anno scorso l'artista aveva annunciato l'intenzione di ritirarsi dalle scene, fatti salvi alcuni impegni selezionati, per dedicarsi al riposo e alla famiglia.

